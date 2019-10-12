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Güney Kıbrıs ile Fransa Deniz Tatbikatı Yapıyor

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde, Fransa’yla ile birlikte bir deniz tatbikatı icra edilmekte olduğunu açıkladı.

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12/10/2019
HK

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Güney Kıbrıs ile Fransa Deniz Tatbikatı Yapıyor

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde, Fransa’yla ile birlikte bir deniz tatbikatı icra edilmekte olduğunu açıkladı.

Rum haber kaynaklarına göre Prodromu, bugün öğle saatlerinde Twitter’daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda, “tatbikatın iki ülkenin yakın işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmekte olduğunu” belirtti.

Prodromu paylaşımında “Fransa’nın, AB’nin fikir birliği içerisindeki tutumuna da bağlı olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni egemenlik haklarını kullanması konusunda desteklediğini” söyledi.

12/10/2019 20:43
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TAGS: Fransa, haber, kıbrıs, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu
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