Güney Kıbrıs ile geçişlerin kapatılması gündemde!

KKTC’de okul, hastane ve köylerde çıkan vakaların kaynağının Güney Kıbrıs olduğunun tespit edilmesi sonrasında dün akşam olağanüstü toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Güney Kıbrıs'a geçişlerin kapatılması konusunda hükümete öneri götürülmesi yönünde karar aldı.



Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Güney Kıbrıs'a geçişler konusunda radikal kararlar alınması gündemde.

Akdoğan’da görülen Güney kaynaklı vakanın, Akıncılar köyünde ve Ercan Havaalanında ortaya çıkan vakaların kaynağı olarak tespit edillmesi, okullarda ortaya çıkan vakaların da kaynağının Güney Kıbrıs olduğunun belirlenmesi sonrasında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu harekete geçerek, Güney Kıbrıs’a geçişlerle ilgili radikal adımlar atılması konusunu gündeme getirdi.

Güney Kıbrıs’a geçişlerin 4 Ocak 2021 tarihine kadar kapatılması bekleniyor. Sadece acil hastaların ambulansla geçişine izin verilecek. Güneyle seyahat, okul ve iş bağlantısı kesilecek. Acil durumlarda geçiş ise özel izinle sağlanacak. Konunun bugün netleşmesi bekleniyor.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sağlık Bakanı Ali Pill’nin, Güney Kıbrıs’a geçişlerin kapatılmasıyla ilgili tavrının sert olduğu ve taviz verilmemesini istediği öğrenildi. (Haber Kıbrıs-ÖZEL)

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30/12/2020 09:25