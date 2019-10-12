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Güney Kıbrıs ile İlgili Ticaret Toplantısı Gerçekleştirildi

Güney Kıbrıs ile ilgili ticaret toplantısı gerçekleştirildi.

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12/10/2019
HK

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Güney Kıbrıs ile İlgili Ticaret Toplantısı Gerçekleştirildi

Güney Kıbrıs ile ilgili ticaret toplantısı gerçekleştirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, toplantı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi Başkanlığında Güney Kıbrıs ile İthalat ve İhracat kapsamında uygulanan mevzuat ve gerçekleştirilen işlemler, uygulamada çıkan sorunlar ve Bürokrasinin azaltılması kapsamında düzenlendi.

Toplantıya; Ticaret Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Eski eserler ve Müzeler Dairesi, Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Veteriner Dairesi ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcileri katıldılar.

12/10/2019 12:40
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TAGS: Güney Kıbrıs, haber, kıbrıs, ticaret
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