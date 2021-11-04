Güney Kıbrıs ile İsrail anlaşma imzaladı

Güney Kıbrıs, yasadışı faaliyetler ile son zamanlarda artış gösteren düzensiz göçmenlerin kullandığı ara (tampon) bölgede tedbir alacak.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre; Güney Kıbrıs ve İsrail, tampon bölgenin gözetiminde kullanılacak modern bir sistemin satın alınması için bugün bir anlaşma imzaladı.

Rum Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın İsrail Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İşbirliği Müdürlüğü başkanı emekli tuğgeneral Yair Kulas tarafından bakanlığı ziyareti sırasında imzalandığı belirtildi.

Adayı ikiye bölen 180 kilometre uzunluğundaki Yeşil Hat olarak da bilinen tampon bölge, 346 kilometrekarelik bir alana yayılıyor, genişliği 20 metre ile 7 kilometre arasında değişiyor.

Bu habere tepkiniz:



04/11/2021 14:58