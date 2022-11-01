Güney Kıbrıs ile İsrail arasında “Euroasia Interconnector” projesiyle ilgili anlaşma imzalandı

Güney Kıbrıs ile İsrail’in, 26 Ekim’de Güney Lefkoşa’da, “Euroasia Interconnector” projesiyle ilgili anlaşma imzaladığı bildirildi.

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01/11/2022

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Güney Kıbrıs ile İsrail arasında “Euroasia Interconnector” projesiyle ilgili anlaşma imzalandı

Güney Kıbrıs ile İsrail’in, 26 Ekim’de Güney Lefkoşa’da, “Euroasia Interconnector” projesiyle ilgili anlaşma imzaladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum yetkililer ile İsrailli yetkililerin, iki ülkenin elektrik bağlantısını sağlayacak projede kaydedilen ilerlemeyle atılacak adımlar konusunda istişarede bulunduğunu yazdı.

Gazete, toplantıda projenin hayata geçirilmesi için atılacak adımlara yönelik yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldığını; ilerleyen dönemde de İsrail’e ziyaret gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Haberde, toplantının, iki ülkenin enerji alanında bölgesel iş birliğinin ileri götürülmesine yönelik ortak çaba için dönüm noktası olduğu ifade edildi.

01/11/2022 10:09
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TAGS: Güney Kıbrıs, İsrail, Euroasia Interconnector
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