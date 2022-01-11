Güney Kıbrıs ile Kuveyt arasında iki karşılıklı anlayış memorandumu imzalandı

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah’ın Güney Kıbrıs’a dün bir çalışma ziyaretinde bulunduğu ve bu çerçevede Güney Kıbrıs ile Kuveyt arasında iki karşılıklı anlayış memorandumu (mutabakat zaptı) imzalandığı haber verildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı’nın Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiği aynı zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edildiğini yazan Haravgi gazetesi, Hristodulidis ile Şeyh Al-Sabah’ın ortak bir iş birliği komitesi kurulmasına dair bir karşılıklı anlayış memorandumu imzaladıklarını kaydetti.

Gazete, Şeyh Al Sabah ile Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos’un ise, hırsızlık, kaçak kazıların önlenmesi aynı zamanda kültürel varlıkların kaçakçılığının engellenmesi ve bunların iade edilmesiyle ilgili ikinci bir karşılıklı anlayış memorandumu imzaladıklarını belirtti.

Gazeteye göre karşılıklı anlayış memorandumlarının imzalanmasının ardından Rum Dışişleri Bakanlığında açıklamalarda bulunan Hristodulidis ile Şeyh Al-Sabah, bunların imzalanmasının ve iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Açıklamasında, bu iki mutabakat zaptının imzalanmasının, iki ülke hükümetlerinin, iki ülke halklarının aynı zamanda geniş bölgenin yararına olacak şekilde ikili ilişkilerini ve iş birliğini geliştirme konusundaki siyasi irade ve bağlılığının somut bir ifadesi olduğunu dile getiren Hristodulidis, yaptıkları görüşmede, Güney Kıbrıs’taki üniversitelere Kuveyt’ten daha fazla öğrenci kabul edilmesine dair perspektifleri, aynı zamanda hellim gibi geleneksel ürünlerin ihracatının güçlendirilmesi aracılığıyla, ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerine yeni bir dinamik kazandırılması için siyasi istişare ve fikirler oluşturulmasının yararını da ele aldıklarını da ifade etti.

Açıklamasında bu bağların, önlerinde bulunan ortak sorunlarla başarılı bir şekilde mücadele edilmesine ilişkin ortak çabaları açısından hayati öneme sahip olduğunu yinelediğini de ifade eden Hristodulidis, Şeyh Al-Sabah’a, Kuveyt’in, ülkenin giriş vizelerinin kaldırılması programına katılımı da dahil olmak üzere, AB’yle ikili iş birliğinin daha fazla güçlendirilmesine ilişkin çabalarda Güney Kıbrıs’ın desteğine güvenmeye devam edebileceğini söylediğini de belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Al-Sabah ise açıklamasında, Kuveyt ile Güney Kıbrıs’ın 60 yıllık diplomatik ilişkilerini kutladıklarını belirterek, ülkesi açısından zor olan zamanlarda Güney Kıbrıs’ın Kuveyt karşısında takındığı ilkeli tutuma da atıfta bulundu.

İki ülke arasında imzalanan karşılıklı anlayış memorandumlarına da değinerek, bunları önemli olarak nitelendiren ve bunların iki ülke arasında imzalanmış olan 15 belgeye eklendiğini dile getiren Şeyh Al-Sabah, iki ülkenin, aralarındaki ekonomik ve ticari bağlara daha fazla odaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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11/01/2022 11:54