Güney Kıbrıs ile Umman arasında çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşması imzalandı

Güney Kıbrıs ile Umman arasında çifte vergilendirmeden kaçınma ve vergi kaçakçılığını önleme anlaşması imzalandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya Güney Kıbrıs adına Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Kakuris’in, Umman Sultanlığı adına da Umman Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü’nün imza koyduğunu yazdı.

Habere göre açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasındaki ticari ve mali ilişkileri güçlendireceği gibi, karşılıklı yatırımları da artıracağı kaydedildi.