Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında elektrik bağlantısıyla ilgili anlaşma imzalandı

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında geçtiğimiz Cuma akşamı, elektrik bağlantısı için devletlerarası anlaşma imzalandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın enerji bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Atina’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yaptığı son görüşmede alınan kararların devamı olarak, Güney Kıbrıs-Girit elektrik bağlantısının ileriye götürülmesi için iki ülke arasında Karşılıklı Anlayış Çerçevesi imzalandığını ve imzaların, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ile Yunanistan Enerji Bakanı Thodoros Skilakakis tarafından atıldığını yazdı.

Habere göre açıklamada, Karşılıklı Anlayış Çerçevesi ve devamında, iki ülkenin enerji düzenleme kurulu tarafından alınacak kararlar neticesinde, birkaç gün içerisinde çalışmaların başlayacağı kaydedildi.

İki ülke arasında yapılacak elektrik bağlantısının, Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonunu sona erdireceğinin belirtildiği açıklamada, projenin Güney Kıbrıs, Yunanistan ve tüm Avrupa Birliği için stratejik önem taşıdığına işaret edildi.

-Hristodulidis proje için Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşüyor

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, BAE’nin projenin sermaye ortaklığına katılması için ortak şirket kurulması yönündeki istişarelerin ilerlemiş safhada olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Yunanistan’da yayın yapan “OPEN Beyond” kanalına verdiği röportajda, projeye Amerika ve Katar’ın da ilgi gösterdiğini belirtirken, imzalanan sözleşmelerin önemine vurgu yaptı ve bir bölümüyle ilgili henüz sözleşme imzalanmayan anlaşma için bazı plan taslakları beklediklerini söyledi.

Projede sermaye ortaklığı olacak tarafların, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın müttefiği olup olmayacağına ve Türkiye’nin olası tehditlerine dair bir soruya ise Hristodulidis, böyle bir projeye yatırım yaptıklarında elbette projenin hayata geçirilmesinin de kendilerini doğrudan ilgilendireceği, “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile Yunanistan’ın egemenlik haklarının tartışma konusu olamayacağı ve Türk iddialarının kabul edilmediği yanıtını verdi.