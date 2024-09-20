Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında organ nakline ilişkin 2 anlaşma

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20/09/2024

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Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında organ nakline ilişkin 2 anlaşma

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında organ nakilleri ve çapraz böbrek nakli alanlarında iki anlaşma imzalandı.

Fileleftheros’un haberine göre, anlaşmalara, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Damianos ile Yunan Sağlık Bakanı Anodis Yeorgiadis imza attı.

Damianos, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında karşılıklı organ alıp vermeye imkan tanıyan ilk anlaşma sayesinde alıcı ve donör arasında uyumsuzluk olması durumunda böbrek yetmezliğinden mustarip hastalar için tedavi seçeneklerinin artacağını söyledi.

Akciğer nakliyle ilgili ikinci anlaşma çerçevesinde de Rum hastaların, gerekli teknik bilgi ve altyapıya sahip Onasio Kardiyoloji Merkezi’ne başvurabileceğini kaydeden Damianos, ihtiyaç olması halinde Güney Kıbrıs’tan Yunanistan’daki Organ Nakil Merkezi’ne organ gönderilebilmesine de olanak tanıdığını belirtti.

20/09/2024 11:41
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TAGS: Güney Kıbrıs, Yunanistan, organ nakli
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