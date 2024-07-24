Güney Kıbrıs ilk kez Uluslararası Ekonomi Olimpiyatlarına katılıyor

Güney Kıbrıs'ın ilk kez Uluslararası Ekonomi Olimpiyatlarına katılacağı bildirildi.

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24/07/2024

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Güney Kıbrıs ilk kez Uluslararası Ekonomi Olimpiyatlarına katılıyor

Olimpiyatlara, Güney Kıbrıs genelindeki okullardan 5 öğrenci katılacak. 

Politis dün Hong Kong’da başlayan ve 31 Temmuz’da sona erecek olan Uluslararası Ekonomi Olimpiyatlarına katılımın Kıbrıs Teknik Üniversitesi’nin ilgili fakültesinin inisiyatifi ile gerçekleştiğini ve beş öğrencinin, örgün eğitim okullarında düzenlenen yarışmalar sonucunda belirlendiğini yazdı.

24/07/2024 13:58
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