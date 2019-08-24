Güney Kıbrıs, İnsan Özgürlüğü Konusunda Dünya Ülkeleri Sıralamasında 30’uncu Sırada

Güney Kıbrıs’ın, Cato Enstitüsü’nün, 2018 yılı“Human Freedom Index” araştırmasına göre, insan özgürlüğü konusunda dünyadaki ülkeler sıralamasında 30’uncu sırada yer aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Özgürlüklerden İyi Gidiyoruz” başlıklı haberinde, “Human Freedom Index” araştırmasına göre Güney Kıbrıs’ın, dünyadaki 162 ülke arasında 30’uncu sırada yer aldığını yazdı.

Gazete, araştırmanın, bir ülkenin sunduğu kişisel özgürlükler temelinde yapıldığını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca New York’ta faaliyet gösteren Cato Enstitüsü’nün, hedefinin insanın kişisel özgürlüklerini korunması olduğunu