Güney Kıbrıs, insansız hava araçlarına karşı koruma kalkanı oluşturuyor

Rum Yönetimi'nin, Başkanlık Sarayı, Merkezi Cezaevi, Polis Genel Müdürlüğü ile Larnaka ve Baf havalimanlarına insansız hava araçlarına karşı koruma kalkanı oluşturmak amacıyla "anti drone sistemi" kurulması için bir Yunan şirketiyle 2021’de imzaladığı sözleşmenin “havada olduğu” bildirildi.

Fileleftheros haberi “Kritik binalar insansız hava araçları tarafından yapılacak saldırı durumunda çıplak” vurgusuyla aktardı.

Rum Adalet Bakanı Marios Harçiotis’in koştuğu iki şart yerine getirilmediği tekdirde ihaleyi 2021’de alan Yunan şirket ile yapılan sözleşmenin iptal edilmesi yönünde siyasi karar alındığını yazan gazete, Yunan şirket ile iş birliğine son verme prosedürünün işletileceğini yazdı.

Harçiotis söz konusu sistemin çok önceden kurulmuş olması gerektiğini, mevcut şartlarda daha fazla gecikmeye tahammül olmadığını söyledi.

Harçiotis, temmuz ayında Adalet Bakanlığı'nda kendisinin katılmadığı geniş ölçekli toplantıda sözleşmenin bozulmamasının tek şartının, Yunan şirketin projeyi makul süre içerisinde teslim etmeyi ve zaman içerisinde ortaya çıkacak teknik zafiyetleri gidermeyi garanti etmesi kararı alındığını belirtti.

Gazete, anti-dron sistemi ihalesinin alınmasından bugüne teknolojide birçok değişiklikler olduğuna, diğer bir deyişle o zamanki sözleşmede yer alan standartlar tahtında sistemin, insansız hava araçlarını saptamak için uygun ancak düşürmek için uygun olmadığının saptandığını yazdı.

Yunan şirket, sistemi makul süre içerisinde yeni standartlara göre kurmayı garanti etse bile, 2021’de imzalanan sözleşmenin başka standartlar içeriyor olması nedeniyle soru işaretleri bulunduğu kaydedildi.

Rum polisinden yetkili bir heyetin temmuz ayının ilk on günü içerisinde Yunan şirketiyle bazı teknik detayların şirket tarafından yerine getirilip getirilemeyeceğini görüştüğü, nihai kararın da polis heyetinin Harçiotis ile görüşeceği önümüzdeki hafta ortasında alınmasının beklendiği kaydedildi.

Gazete, Yunan şirket ile sözleşmeye son verilmesi halinde Adalet Bakanı Harçiotis’in anti-dron sisteminin çok kısa süre içerisinde kurulması için yeni bir gizli ihaleye çıkmakta kararlı olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Yunan şirketinin 2021’den 2023’e kadar anti drone sistemini 5 hassas binaya üç aşama halinde kurması gerekiyordu. Şirket, bu kurala uymadı ve teslim tarihini önce 2024 sonuna öteledi, daha sonra da Orta Doğu’daki savaş hali ve İsrail’in Gazze’deki “operasyonlarını” gerekçe göstererek 2025’e ötelemeyi talep etti.