Güney Kıbrıs, İsrail ve İngiltere’nin kategorilerini yükseltti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İngiltere ve İsrail'i epidemiyolojik durumlarına göre ülke sıralamasında yükselttiğini açıkladı. İsrail'in turuncudan yeşile İngiltere'nin kırmızıdan turuncuya yükseltildiği bildirildi.

Kategorilerin, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin yönergelerine uygun olduğu ve değişikliklerin Perşembe günü yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Turuncu kategorisindeki ülkelerden gelen yolcular, kalkıştan 72 saatten daha eski olmayan bir negatif PCR testi sertifikası sunarken, Kırmızı kategorisinden gelenler, biri kalkıştan 72 saat önce ve diğeri Kıbrıs'a varışta olmak üzere iki negatif PCR testi gerektiriyor. Bu kategoride kendi kendine izolasyon önlemleri uygulanmaz.

Yeşil kategoride ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Gri veya özel izin kategorisi olan ülkelerden gelen yolcular, kalkıştan 72 saatten daha eski olmamak üzere negatif bir PCR testi sunuyor ve varışta sağlık bakanlığının talimatlarına göre kendi kendilerini izole etmek zorunda kalıyor.

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26/04/2021 10:27