Güney Kıbrıs İstatistik Ofisi'nin enflasyon verileri

Güney Kıbrıs’taki yıllık enflasyonun, Şubat ayında yüzde 1.9 olarak açıklandığı belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak yıllık enflasyonun Aralık 2024’te 2.6, Ocak 2025’te ise yüzde 2.5 olduğunu yazdı. Şubat 2024 yılında ise yıllık enflasyon yüzde 1.8 olarak açıklanmıştı.

Gazete ayrıca 2025 yılının ilk iki ayındaki yıllık enflasyonun ise yüzde 2.18 olarak açıklandığını da belirtti.