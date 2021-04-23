Güney Kıbrıs, Johnson & Johnson aşılarını kullanmaya başladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde 1700'den fazla Johnson & Johnson tek doz Covid-19 aşısı için bugün randevu alınmaya başlandı.

45 ve 46 yaşlar için sabah 07.30'da açılan ve 13.830 aşının kullanıma sunulduğu aşılama portalına 90 dakika içinde 8355 başvuru yapıldı.

Rum Sağlık Bakanlığı saat 09.00'a kadar AstraZeneca aşıları için toplam 1214, Pfizer için 5413 ve Johnson & Johnson için 1735 randevu alındığını açıkladı Kıbrıs Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Güney Kıbrıs bugüne kadar 2400 J&J aşısı teslim aldı ve hepsi bugün portalda kullanıma sunuldu.

Rum Sağlık Bakanlığı, aşı kapsamını hızlandırmak amacıyla dün yaptığı duyuruda, kişisel doktorlar derneğiyle temasa geçerek kendilerini hastalarını aşılamaya ilgi göstermeye davet etti.

Bakanlık açıklamasında, “Doktorlara gerekli miktarda AstraZeneca aşısı sağlanacaktır. Aşılar, doktorların kendilerinin hazırladığı bir programa göre aşı olmak isteyen 30 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanacak ”denildi. AstraZeneca için gerekli teslimat, saklama ve koşulları nedeniyle, doktorların tıp merkezlerinde yapılacak.

Kişisel doktorlar derneğinin başkanı Andreas Polinikis, bugün Cuma günü CyBC'ye yaptığı açıklamada, görevlerinde zaten zor durumda olan üyelerden fazla ilgi beklemediğini söyledi.

Andreas Polinikis, doktorların, hastaneye kaldırılmaları gerekmesi halinde koronavirüslü hastaları izlemekle meşgul olduklarını ve zaten hastaları için aşı portalında randevu almak için 'sekreterlik' görevlerine çok zaman harcadıklarını ifade etti.

Rum Eczacılar Derneği Başkanı Eleni Piera Isseyek, eczacıların aşılama sürecine yardımcı olabileceğini açıkladı.

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23/04/2021 12:54