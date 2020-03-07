Güney Kıbrıs Korona Virüsü Dolayısıyla “teyakkuzda”

Güney Kıbrıs’taki tüm yetkili birimlerin korona virüsü dolayısıyla teyakkuzda olduğu haber verildi.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili önlemlerini yinelediğini yazan Fileleftheros gazetesi, özel sektörün de virüsle ilgili çabaya katılmasının gerekeceğini kaydetti.

Rum Bakanlar Kurulu’nun önümüzdeki pazartesi günü korona virüsüyle alakalı önemli kararlar vermesinin beklendiğini yazan gazete, Rum Eğitim Bakanlığı’nın ise nisan ayı sonuna kadar yurt dışına yapılacak tüm okul gezilerinin iptal edildiğini duyurduğunu iletti.

Rum tarafındaki yetkili birimlerin, son günlerde Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore, Singapur, İran ve Hong Kong’a seyahat etmiş kişileri evde istirahat etmeye çağırdığı da belirtilen haberde, perşembe gününe kadar 400’den fazla kişinin evde istirahatte olduğunu belirtti.

Öte yandan gazete “Ekonomik Teyakkuz” başlıklı haberinde ise, korona virüsünün dünya genelinde hızla yayılmasının işadamları ve yatırımcıları korkuttuğunu, öte yandan virüsün Rum ekonomisine yönelik etkilerinin henüz belirgin hale gelmediğini belirtti.

Bununla birlikte ertesi gün ne olacağının herkesi korkuttuğunu yazan gazete, çünkü ortaya çıkan panik durumunun azalmak yerine arttığına vurgu yaptı.

Korona virüsü dolayısıyla ilk kayıpları ise turizm sektörünün yaşadığını yazan gazete, organize etkinlikler ile rezervasyonların iptal edilmeye başlandığını belirtti.

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in ise hazırlıklı ve soğukkanlı olduğunu yazan gazete, Petridis’in hükümetin gerektiği takdirde önlemler almak konusunda hazır olduğunu söylediğini iletti.

Gelişmeleri takip ettiklerini söyleyen Petridis, ancak ekonomide virüs paniği yaşanmasını istemediklerini söyledi.

Bu tarz konularda çok dikkatli olmaları gerektiğini de söyleyen Petridis, çünkü paniğin çok daha kötü sonuçlara neden olabileceğini belirtti.

YUNAN ASKERİNE YAPILAN TESTLERİN SONUCU DA NEGATİF

Öte yandan Alithia gazetesi “Alarm Sona Erdi Fakat…” başlıklı manşet haberinde, Yunanistan’da bulunan ailesini ziyaret eden ve Güney Kıbrıs’a geri dönen bir şüpheli korona virüsü vakası Yunan askerine yapılan testlerin sonucunun da negatif çıktığını yazdı.

Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a dönen askerin yüksek ateş semptomları gösterdiğini, öte yandan Yunanistan’da bulunan annesinin ise teyit edilmiş bir korona virüsü vakası olduğunu yazan gazete, bahse konu kişinin askerleri ile kendisiyle temas etmiş kişilerin de, askerin durumu yeniden değerlendirilene kadar tedbir amaçlı ev istirahatinde olacaklarını belirtti.

Askerin testlerinin sonucunun negatif çıkmasına rağmen, yüksek riske sahip olarak kabul edildiğini ve tedavi ile takip için tedavi altında tutulacağını yazan gazete, askerin mensup olduğu tüm kışlanın önlem amaçlı karantinaya alınmasının ihtimal dahilinde olduğunu da ekledi.

RUM MERKEZ BANKASI BİLGİLENDİRME İSTEDİ

Politis gazetesi ise haberinde, Rum Haber Ajansı KİPE’den elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Merkez Bankasının mart ayının başında ticari bankalara mektup göndererek, salgın durumunda çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam etmesi için aldıkları veya alacakları önlemler konusunda bankalardan bilgilendirme istediğini yazdı.

RUM BORSASI KORONA VİRÜSÜ YÜZÜNDEN HAFTAYI ZARARLA KAPATTI

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum Menkul Kıymetler Borsasının, Mart ayının ilk haftasını yüzde 3,16’lık bir zararla kapattığını yazdı.

Gazete, yatırımcıların, olası bir korona virüsü salgınının dünya ekonomisine getireceği kötü etkiler konusundaki endişeleri yüzünden, dünya çapında borsalarda olumsuz bir ortam var olduğunu ve Rum borsasının da haftayı zararla kapattığını ekledi.

07/03/2020 16:11