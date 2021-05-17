Güney Kıbrıs, Kruvaziyer Turizminden 70 Milyon Euro’luk Gelir Elde Etmeyi Öngörüyor

Güney Kıbrıs’ın “Royal Carribean” kruvaziyer programı sayesinde bu yıl için 70 milyon Euro’luk gelir elde etmeyi öngördüğü bildirildi.

Alithia gazetesi Limasol Limanı’ndan 10 Temmuz’da başlatılacak programın “Jewel of the Seas” lüks kruz gemisiyle gerçekleştirileceğini yazdı.

Haberde, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Turizm ve Denizcilik Müsteşarları Savvas Perdios ile Natasa Pilidu, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve PASİKSE Başkanı Haris Loizidis tarafından “Odyssey of the Seas” adlı ikinci kruz gemisine ziyaret düzenlendiği belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



17/05/2021 14:17