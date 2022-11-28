Güney Kıbrıs kuş gribiyle ilgili alarmda

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28/11/2022

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Güney Kıbrıs kuş gribiyle ilgili alarmda

 Güney Kıbrıs Veteriner Dairesinde, geçtiğimiz günlerde “Mağusa Bölgesi’nde” su kuşları yetiştirilen iki çiftlikte kuş gribi tespit edildiğinin açıklanmasının ardından alarma geçildiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Petros Karayannis, kuş gribi virüsünün yabani kuşlar tarafından bir ülkeden diğerine taşındığını söyledi.

Kuş gribinin insana bulaşmasının oldukça zor olduğunu ve virüsün bir kişiye bulaşması halinde, bunu başka bir kişiye bulaştırmasının çok zor olduğunu dile getiren Karayannis, kuş gribinin insanlarda gripten çok daha ciddi problemlere yol açabileceğini ifade etti.

Açıklamasında korona virüsle ilgili soruları da yanıtlayan Karayannis, son günlerde Rum kesiminde kaydedilen vaka artışı yüzünden endişelenmeye gerek olmadığını sözlerine ekledi.

28/11/2022 11:24
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TAGS: Güney Kıbrıs, kuş gribi
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