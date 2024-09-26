Güney Kıbrıs Lübnan’dan olası göç için hazır

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26/09/2024

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Güney Kıbrıs Lübnan’dan olası göç için hazır

Rum Göçmenlik Müsteşarı Nikolas Yoannidis, Güney Kıbrıs’ın Lübnan’dan olası bir göç için hazır olduğunu yineledi.

Politis gazetesinin haberine göre, Rum Göçmenlik Müsteşarı Nikolas Yoannidis, Güney Kıbrıs’ın olası bir göç akımına karşı haftalardır hazır olduğunu açıkladı.

Üçüncü ülke vatandaşlarının, gerekli görülmesi halinde savaş bölgelerinden hazır bulunan askeri araçlar, uçaklar ve gemilerle tahliye edileceğini vurgulayan Yoannidis, uluslararası koruma talebinde bulunan insanların geri gönderilmesinin söz konusu olmadığını ve gelenlerin Purnara Mülteci Kampı’na yerleştirildiğini ifade etti.

Yoannidis, sığınmacıların insan kaçakçıları tarafından suiistimal edilmesinin önüne geçilmesi adına, birkaç hafta önce güncellenen “Navpraktis” planı çerçevesinde, denizde ve Yeşil Hat boyunca denetimlerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

26/09/2024 10:28
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TAGS: Güney Kıbrıs, Lübnan
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