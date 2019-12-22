Rum Yönetimi’nin, herhangi bir üçüncü ülkenin desteği olmaksızın devlet sermayesiyle Larnaka’ya bağlı Mari’de (Tatlısu) çağdaş ve gelişmiş bir deniz üssü kurmayı planladığı belirtildi.

Simerini gazetesi konuya ilişkin haberi manşetten ve iç sayfadan “Fransa Gibi Üçüncü Bir Ülkenin Desteği Olmadan Devlet Sermayesiyle- Mari’de Üs Kurulmasıyla Kendimiz İlerliyoruz-Savunma Bakanı Başkan Anastasiadis’i Görmeye Hazır” başlıklarıyla verdi. Haberde, Rum Yönetimi’nin, herhangi bir üçüncü ülkenin desteği olmaksızın, devlet sermayesiyle Larnaka’ya bağlı “Mari”de çağdaş, gelişmiş ve bölgede faaliyet gösteren süper güçler tarafından kullanılabilecek olanaklara sahip bir deniz üssü kurmayı planladığını belirtti.

Gazete, Mari’de çağdaş bir üs kurulmasına ilişkin kararın alınmasının hafta meselesi olduğunu da yazdı.

Fransa işbirliğiyle, modern bir üs kurulmasına ilişkin Mari’ye yönelik bazı düşüncelerin olgunlaştığını ancak bunun bir an için “havasının söndüğünü” yazan gazete, tüm bunlara karşın Rum Savunma Bakanlığı’nın daha iyi bir senaryo hazırladığını ifşaa etti.

Gazete, Rum Yönetimi’nin kendi kaynaklarıyla geliştirilecek üssün sadece bölgede operasyonda bulunanlardan çok büyük Avrupa ülkelerine hizmet edecek donanımda olacağını yazan gazete, bu şekilde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki Avrupalı ve Amerikan büyük şirketlere de hizmet edileceğini kaydetti.

Gazete, Rum Savunma Bakanı Savvas Angeldis’in portföyünde ilgili incelemenin hazır olduğunu ve ileriki haftalarda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis ile kritik bir görüşme yapmaya hazırlandığını yazdı.

Gazete haberinde gereken para miktarının 100 milyon Euro’yu aşacağından, yatırımın bir kısmının savunma fonundan karşılanması için AB’ye başvuruda bulunulacağını belirtti.

“RADAR GELİYOR”

Simerini gazetesi aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs’ın son yıllarda kusursuz bir işbirliği içinde olduğu Avrupa ülkesinden son sınıf yeni bir radar sisteminin en kısa zamanda geleceğini yazdı.

Rum makamlarının Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin tüm alanının gözetlenmesi zafiyetinin çok önceden tespit ettiğini yazan gazete, ilk düşüncenin mevcut radar sisteminin geliştirilmesi olduğunu ancak bu düşüncenin bugünkü bakanlık ve askeri yetkililer tarafından bertaraf edildiğini belirtti.

Rum Savunma Bakanlığı ile RMMO’nun gündeminde, operasyonel açıdan kısa zamanda hazır olacak dronelarla birlikte, İsrail’den açık deniz gemilerinin de bulunduğunu anımsatan gazete, şu an drone kullanıcı eğitimleri ile drone eğitim uçuşlarının devam ettiğini belirtti.

Gazete, Sualtı Tahrip Timi’nin (SAT) gereksinimlerini karşılamak için son teknoloji şişme botların da alındığını anımsattı.

22/12/2019 15:19