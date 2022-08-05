Güney Kıbrıs Maymun Çiçeği Virüsü aşısı için komşu ülkelerle temas halinde

Güney Kıbrıs’ın Maymun Çiçeği Virüsü aşısı temin edebilmek için komşu ülkelerle temas halinde olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yetkilisi Konstandinos Athanasiu’nun yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, daha önceden sipariş edilen bin 400 aşı ellerine ulaşana kadar, başka ülkelerden az sayıda da olsa aşı temin edebilmek için çaba gösterdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Athanasiu, Güney Kıbrıs’ta tespit edilen ilk maymun çiçeği vakasının ardından, aşı temini ile ilgili prosedürleri hızlandırdıklarını belirtirken, virüs taşıdığı tespit edilen 40 yaşındaki hastanın durumunun iyi olduğunu kaydetti.

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05/08/2022 11:06