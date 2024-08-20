Güney Kıbrıs Maymun çiçeği virüsü için hazır

Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hristina Yannaki, Güney Kıbrıs’ın Maymun çiçeği virüsü salgınıyla mücadeleye hazır olduğunu, yeterli miktarda aşının da bulunduğunu açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hristina Yannaki’nin dün yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen Maymun çiçeği virüsüyle mücadeleye hazır olduklarını söylediğini yazdılar.

Habere göre Yannaki, 2022 yılından bugüne kadarki süreçte 5 Maymun virüsü vakası tedavi ettikleri için vakalara aşina olduklarını belirterek, yeterli aşıya da sahip olduklarını ve yetişkinlere randevu sonrasında aşı yapıldığını sözlerine ekledi.