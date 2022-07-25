Güney Kıbrıs Maymun Çiçeği Virüsü nedeniyle alarma geçti

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Cumartesi günü Maymun Çiçeği Virüsü’nü “küresel acil durum” ilan etmesinin ardından, Güney Kıbrıs’ın da virüs nedeniyle alarma geçtiği bildirildi.

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25/07/2022

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Güney Kıbrıs Maymun Çiçeği Virüsü nedeniyle alarma geçti

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Cumartesi günü Maymun Çiçeği Virüsü’nü “küresel acil durum” ilan etmesinin ardından, Güney Kıbrıs’ın da virüs nedeniyle alarma geçtiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, henüz Güney Kıbrıs’ta maymun çiçeği virüsü vakası görülmediğini; ancak Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile temasa geçtiğini ve bugün, Güney Kıbrıs’ın virüsle mücadelede hazırlık düzeyini ele almak üzere olağanüstü toplantı yapılacağını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın bugün, 1400 Maymun Çiçeği Virüsü aşısını teslim alacağını kaydederken, virüsün fazla bulaşıcı olmaması nedeniyle toplu aşılama yapılmayacağını ve ilk etapta yalnızca sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirtti.

Haberde, Lefkoşa Genel Hastanesi ile Makarios Hastanesi’nin referans hastanesi olarak belirlendiği ifade edildi.

25/07/2022 10:05
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TAGS: Güney Kıbrıs, Maymun Çiçeği, Virüs, alarm
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