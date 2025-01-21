Güney Kıbrıs Metehan’da genişletme çalışması başlatıyor

Agios Dometios (Metehan)geçiş noktasındaki iyileştirme çalışmalarının yarın (22 Ocak 2025) Çarşamba günü başlayacağı açıklandı. Rum Basını çalışmanın 21 Mayıs 2025’e kadar devam etmesi beklendiğini duyurdu Kamusal Çalışmalar Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, proje, kuzeye geçişe giden üçüncü bir kontrol şeridinin açılmasını ve kuzeyden gelen trafik için ek bir kontrol noktasının inşasını içerecek. Açıklamada ayrıca, çalışmaların çeşitli hizmetlerin tesislerinin yenilenmesi, konut ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve ek yaya yollarının yapılmasını da kapsayacağı belirtiliyor.