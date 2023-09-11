Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi'nden kritik uyarı! 'Turuncu alarm' verildi

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11/09/2023
Cyprusmail

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Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi'nden kritik uyarı! 'Turuncu alarm' verildi

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi bugün sağanak yağış ve rüzgar ihtimaline karşı turuncu hava uyarısı verdi.

Güney Kıbrıs  Meteorolioji Dairesi , 11.00-18.00 saatleri arasında geçerli olacak ve gök gürültülü sağanak yağışların ağırlıklı olarak dağlık alanlar ile adanın kuzey ve doğu kısımlarını etkilemesini, ve yağış hızının saatte 55-70 milimetre arasında olmasının beklendiğini açıkladı.

Yağış hızının saatte 55-70 milimetre arasında olması beklenirken, dolu da bekleniyor.

Hava durumu "Turuncu Alarm" ne demek?

 Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir. 

11/09/2023 13:25
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TAGS: turuncu alarm, kıbrıs,
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