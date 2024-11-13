Güney Kıbrıs naylon poşet kullanımında AB dördüncüsü

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13/11/2024

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Güney Kıbrıs naylon poşet kullanımında AB dördüncüsü

Güney Kıbrıs’ın naylon poşet kullanımında Avrupa Birliği (AB) dördüncüsü olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Avrupa İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) yaptığı araştırmaya göre, AB ülkelerinin naylon poşet kullanımında 2021 yılına kıyasla yüzde 14’lük azalma kaydedildiğini; ancak Litvanya, Letonya, Çekya ve Güney Kıbrıs’ın naylon poşet kullanımının hala üst seviyelerde olduğunu yazdı.

Haberde, Litvanya’da kişi başına 249, Letonya’da 193, Çekya’da 185, Güney Kıbrıs’ta da 150 naylon düştüğü kaydedildi.

13/11/2024 12:09
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TAGS: Güney Kıbrıs
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