Güney Kıbrıs nüfusa oranla, kadın cinayetlerinde yüksek bir orana sahip

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31/03/2022

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Güney Kıbrıs nüfusa oranla, kadın cinayetlerinde yüksek bir orana sahip

Güney Kıbrıs’ta 2019-2020 yıllarında, 2’si kız çocuğu olmak üzere toplam 13 kadının cinayete kurban gittiği, cinayetlerin çoğunun ise eski veya yeni partner/eşler tarafından işlendiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, FEM-United araştırmasına dayanarak Güney Kıbrıs’ta 2019-2020 yıllarında 13 kadının cinayete kurban gittiğini yazdı.

Habere göre, FEM-United araştırmasının ayrıntıları TEPAK ve Akdeniz Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Enstitüsü tarafından açıklandı.

Akdeniz Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Suzana Pavlu araştırma sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın nüfusa oranla, kadın cinayetlerinde yüksek bir orana sahip olduğunu belirtti.

Pavlu, cinayetlerin yüzde 90’nın eski veya yeni eş/partner tarafından işlendiğine de dikkat çekti.

Pavlu, 13 cinayetten 2’sinin boşanma aşamasında işlendiğini belirtirken, cinayete kurban giden kadınların çoğunun da 26-35 yaşlarında olduğunu söyledi.

 

31/03/2022 12:28
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