Güney Kıbrıs organize tatil fiyatlarında AB içerisinde 3’üncü en pahalı ülke

Güney Kıbrıs’ın, organize paket tatil fiyatlarında AB üyeleri arasında en pahalı 3’üncü ülke olduğu, yılın ilk yarısında Rum devlet kasasına giren vergi gelirinin 1 milyar euro arttığı bildirildi.

Alithia Eurostat tarafından açıklanan verilere dayanarak Temmuz 2024’te Güney Kıbrıs’taki organize paket tatil fiyatının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 zamlandığı bilgisini verdi.

Gazeteye göre 2024’te Avrupa ülkelerinde satılan organize paket tatil fiyatlarının 2023’e göre en çok arttığı ülke yüzde 22,2 ile Fransa, ikinci ülke yüzde 19,5 ile İtalya ve yüzde 16,7 ile Güney Kıbrıs.

Öte yandan Haravgi “Pahalılık Nedeniyle Devletin Kasasına Neredeyse 1 Milyar Euro Girdi… Kıbrıs Temmuz 2024’te Turizmde de Pahalılık Şampiyonu” başlığıyla manşetine çektiği haberinde, Rum İstatistik Dairesi’nin Ocak-Temmuz 2024 dönemi finansal sonuçlarıyla ilgili verilerine dayanarak pahalılık üzerinden Rum yönetiminin edindiği vergi gelirinin yaklaşık 1 milyar euro arttığını yazdı.

Gazete buna bağlı olarak Rum yönetiminin kasasına giren nakit fazlasının 702,5 milyon euro (GSYİH’nin yüzde 2,2’si), geçen yılın aynı dönemindeki nakit fazlasının 345,9 milyon euro (GSYİH’nin yüzde 1,2’si) olduğunu belirtti.

Habere göre, yılın ilk yarısında Rum yönetiminin gelirleri 953,1 milyon euro (yüzde 14,2) artarak 7 milyar 662,1 milyon euroya ulaştı. 2023’ün aynı dönemindeki geliri 6 milyar 709 milyon euro oldu. Yılın ilk yarısında yapılan harcamalar 596,6 milyon euro artarak 6 milyar 858,7 milyon euroya ulaştı. Bu meblağ geçen yılın aynı döneminde 6 milyar 363,1 milyon euro idi.

Öte yandan Haravgi, Eurostat tarafından açıklanan diğer verilere de dikkat çekti.