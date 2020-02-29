Güney Kıbrıs piyasasında Kıbrıs Türk ürünleri

KKTC’deki sebze fiyatlarının ucuz olması nedeniyle, Kıbrıslı Türklerle işbirliği yapan Kıbrıslı Rum tüccarların, KKTC’ye gelerek domates ve çeşitli sebzeler satın aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Piyasa Kıbrıslı Türk Sebzeleriyle Doldu” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın dini bayramlarından biri olan “Kathara Deftera”(Temiz Pazartesi-Paskalya yortusundan 40 gün önce tutulan orucun başlangıcı) ışığında, Kıbrıslı Türklerle işbirliği yapan Kıbrıslı Rum tüccarların KKTC’ye giderek, toptan fiyatı 0.60-0.70 Euro sent arasında değişen domates, 1 Euro ile 1.20 Euro arasında değişen serada yetişen salatalık ve benzeri ürünleri aldıklarını yazdı.

Habere göre SADİGEP Paralimni çiftçileri, sıkı kış şartları nedeniyle kıtlığın var olduğu bir dönemde bazı kişilerin, Kıbrıs Rum çiftçiler aleyhine olan, kolay kazanç yolunu tercih etmesinden dolayı duydukları hayal kırıklığını dile getirirken, bu kişilerin ayrıca kendi çiftçilerinin ürettiğine inanan ve bilmeden Türk ve Kıbrıslı Türk sebzelerini satın alan Kıbrıslı Rum tüketicilerin de kandırdıklarını belirttiler.

SADİGEP Paralimni Müdürü PanaiyotisMauris ise yaptığı açıklamada, “KatharaDeftera” ışığında son 24 saatte sınır kapılarından Güney Kıbrıs’a yönelik tarım ürünlerinin geçişinde artış gözlemlendiğini söyledi.

Mauris, Kıbrıslı Rum tüketicilerin, Güney Kıbrıs’ta üretilen sebzelerin satışıyla ilgili uygulanan prosedür ve düzenlemeler konusunda dikkatli olmasını da istedi.

29/02/2020 17:43