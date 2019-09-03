Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi

Rum Yönetimi Maliye Bakanı Harris Georgiades, sosyal medya hesabından Rusya’ya olan borçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Güney Kıbrıs’ın mali ihtiyaçlarını uluslararası piyasalardan karşılayabilecek duruma geldiğini savunan Georgiades, “Toplam 1,58 milyar Euroluk Rusya’ya olan borcumuzun tamamı kısa süre önce ödendi.” ifadesini kullandı.

Yunanistan ve bazı Avrupa ülkelerinin ardından ekonomik krize giren Rum yönetimi, 2011’de 2,5 milyar Euroluk kredi için Rusya ile masaya oturmuştu.

Rumlar, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) oluşan kreditörleriyle 2013’te 10 milyar Euroluk kurtarma paketi programına girmişti.

Geçen yıl yüzde 3,20 büyüyen Rum ekonomisi, mart 2016’da kurtarma programından çıkmıştı.