Güney Kıbrıs, Rus helikopterlerini Sırbistan'a sattı

Güney Kıbrıs’ın sadece askeri geçit törenlerinde ve tatbikatlarda kullandığı Rus Mi-35 helikopterlerinin, Sırbistan ile yapılan satın alma anlaşmanın tamamlanmasıyla bu ülkeye gönderilmeye başlandığı belirtildi.

Politis gazetesi, 11 Rus helikopterinin, Sırbistan tarafından alınmasına ilişkin anlaşmanın tamamlanmasının ardından iki aydır bunların aşamalı olarak Sırbistan’a gönderilmesine başlandığını yazdı.

Helikopterlerin Sırp askeri donanmasına dahil edileceğini yazan gazete iki ülke savunma bakanlıklarının, helikopterlerin Rum Milli Muhafız Ordusu faaliyetlerine katılmayacağı yönünde mutabık kalmasına bağlı olarak geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 1 Ekim askeri geçit töreninde bahse konu helikopterlerin yer almadığını belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde Fransız “Airbus Helicopters” (Fransız-Alman ortaklığı)şirketinden 6 “H145M” tipi helikopter alınması konusunda Haziran 2022’de anlaşma imzalandığını anımsattı.

Habere göre bahse konu helikopterlerin Güney Kıbrıs’a Mart 2024’te gelmesi gelmesi bekleniyor.