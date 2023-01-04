Güney Kıbrıs sahillerinden uyuşturucu paketleri toplanmaya devam ediliyor

KKTC sahillerinde de bir süredir tespit edilerek toplatılan “reçine hintkeneviri” (kubar) tipi uyuşturucu madde içeren paketlerin Güney Kıbrıs sahillerinden de toplanmasına devam edildiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, 20 Aralık tarihinden beridir Güney Kıbrıs’ın “Protara” sahillerinden kıyıya vuran ve içlerinde “hintkeneviri reçinesi” (kubar) tipi uyuşturucu madde olduğu belirtilen paketlerin toplanmasına devam edildiğini yazdı.

Gazete, Rum polisinin bölgede devriyelerini sürdürdüğünü ve şu ana kadar toplanan uyuşturucu miktarının 42 kiloya ulaştığını aktardı.

- 2022 yılında 340 kilo hintkeneviri ve 38 kilo kokain

Gazete haberinin devamında ise, Rum Narkotik Polisi’nin 2022 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda 340 kilo hintkeneviri ve 38 kilo da kokain tipi uyuşturucu madde ele geçirdiğini yazdı.

Rum polisinden yapılan açıklamada, 30 Kasım 2022 tarihine kadarki sürede, yukarıda belirtilen miktarların yanı sıra bir kilodan fazla hintkeneviri reçinesi, 3 buçuk kilo ve 156 “ecstasy” hap, 4 buçuk kilo metamfetamin, bir buçuk kilo sentetik uyuşturucu ve çeşitli miktarlarda diğer bazı uyuşturucu maddeler ele geçirildiği belirtildi.

Gazete, geçtiğimiz yıl ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının, son beş yılla kıyaslandığında arttığını da belirtti.

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04/01/2023 13:22