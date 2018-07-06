Güney Kıbrıs sarı alarm verdi
Rum haber ajansları Güney Kıbrıs’ta yükselen hava sıcaklıklarına ilişkin Rum Meteoroloji Dairesi’nin sarı alarm verdiğini duyurdu
06/07/2018
Rum haber ajansları Güney Kıbrıs’ta yükselen hava sıcaklıklarına ilişkin Rum Meteoroloji Dairesi’nin sarı alarm verdiğini duyurdu. Haberde uzmanların uyarılarına da dikkat çekildi.
Uzmanlar gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiğine vurgu yaptı.
Öte yandan Meteoroloji Dairesi havanın sıcak ve nisbeten nemli olacağını belirtti.
Daire, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39-42 derece sahillerde 34-37 derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti
Çevir: Haber Kıbrıs