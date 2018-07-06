HABER KIBRIS

Güney Kıbrıs sarı alarm verdi

Rum haber ajansları Güney Kıbrıs’ta yükselen hava sıcaklıklarına ilişkin Rum Meteoroloji Dairesi’nin sarı alarm verdiğini duyurdu

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06/07/2018

Güney Kıbrıs sarı alarm verdi
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Rum haber ajansları Güney Kıbrıs’ta yükselen hava sıcaklıklarına ilişkin Rum Meteoroloji Dairesi’nin sarı alarm verdiğini duyurdu. Haberde uzmanların uyarılarına da dikkat çekildi.

Uzmanlar gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi havanın sıcak ve nisbeten nemli olacağını  belirtti.

Daire, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39-42 derece sahillerde 34-37 derece dolaylarında  seyredeceğini kaydetti

Çevir: Haber Kıbrıs

 

 

 

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