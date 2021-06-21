Güney Kıbrıs Sarı Alarm Verdi

Güney Kıbrıs öğleden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunarak sarı alarm verdi.

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21/06/2021
HK

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Güney Kıbrıs Sarı Alarm Verdi

Güney Kıbrıs öğleden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunarak sarı alarm verdi.

Rum Meteroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. 

Fırtınanın ağırlıklı olarak iç kesimleri ve dağları etkilemesi bekleniyor.

Yağışların saatte 35 mm'yi geçebileceği uyarısı da yapıldı. 

Sarı Alarım bugün saat 18:00'e kadar geçerli

21/06/2021 09:49
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TAGS: Güney Kıbrıs
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