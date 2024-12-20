Güney Kıbrıs Sarı Uyarı yayınladı

Rum Meteoroloji Servisi, hafta sonu için sarı uyarı yayınladı. Uyarı, 21 Aralık 2024 Cumartesi günü sabah 11:00’den, 22 Aralık 2024 Pazar günü sabah 04:00’e kadar geçerli. Uyarı süresince, özellikle adanın batı yarısı ve güney bölgelerinde zaman zaman şiddetli fırtınalar bekleniyor. Yağışın şiddetinin saatte 35 ila 50 mm arasında olması, ayrıca dolu yağışı da görülmesi olasılık dahilinde. Fırtınalar sırasında rüzgar hızının 7 beaufort’a kadar çıkması bekleniyor. Fırtına ve Dolu yağışı özellikle Cumartesi ve Pazar Günü, bekleniyor