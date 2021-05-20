Güney Kıbrıs, Sinopharm'ı ülkeye giriş için kabul edilebilir aşılara dahil ediyor

GKRY Bakanlar bugün bugün Çin malı Sinopharm'ı giriş için kabul edilebilir aşılar listesine dahil etmeye karar verdi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Rum Yönetimi Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, uyruğu ne olursa olsun, AB Üye Devletlerinden aşı olan ve aşı sertifikasına sahip tüm kişilerin ülkeye girişine izin verileceğini açıkladı.

Sinopharm, geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım onayı alan 6'ncı aşı olmuştu.

Çin'de Sinovac'tan ayrı olarak Sinopharm isimli bir aşı daha üretiliyor.

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20/05/2021 15:55