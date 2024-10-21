Güney Kıbrıs siyasetinde şok edici anket
21/10/2024
Politis Gazetesi’nin anketinin ikinci kısmında şok edici detaylar var.
Rum Siyasi partilerin sorgulandığı ankette, yılların partisi AKEL, yerini iki toplumlu VOLT’a bırakıyor. Çarpıcı sonuçlar Rum Kamuoyunda çalkantı yarattı.
Haber şöyle : “Görevden alınan Sayıştay Odysseas Michailidis’in bir parti kurma olasılığına rağmen, DİSİ 2026’daki milletvekilliği seçimlerinde yine birinci parti olacak. Kamuoyu yoklamasında hangi partiye oy vereceği sorulduğunda, DİSY %19 ile önde. İlginçtir ki, ister başkanlık ister milletvekilliği seçimleri için halk, Odysseas Michailidis’i istiyor ve partisi %17 oy alacak gibi görünüyor. Volt, %12 ile anketin üçüncü partisi, ardından %9 ile AKEL ve %8 ile ELAM geliyor. Koalisyon partileri büyük düşüş yaşadı; DİKO yalnızca %3, DİPA ve EDEK ise %1 oranında oy alıyor. Ekologlar hareketi %2’de, Neversarender’in partisi ise %1 ile sınırlı. Yeni bir partiye oy verecek %6’lık bir kesim var ve önemli bir %11’lik kesim ise kararsız durumda.”
21/10/2024 14:14