Güney Kıbrıs siyasi liderliği Türkiye’nin Ukrayna’daki savaştan faydalanmasından korkuyor

Güney Kıbrıs’ta Ulusal Konsey’in dün, Ukrayna-Rusya savaşı ve Güven Yaratıcı Önlemler gündemiyle toplandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile siyasi liderliğin, Ukrayna’daki savaşın Kıbrıs’ı da etkileyeceği saptamasında bulunduklarını ve Hükümet ile partilerin, Türkiye’nin Ukrayna’daki savaştan faydalanıp KKTC’yi yükseltmeye çalışabileceğinden korktuklarını yazdı.

Gazete, toplantıda AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ele alındığını ve AB üyesi olan Güney Kıbrıs için bu kararların bağlayıcı olduğunun, ancak Rusya ile ezeli ilişkilerden dolayı ikilem yaşandığının ve AB’deki uyumu bozmaları halinde, AB’nin hedef tahtasında olacaklarının konuşulduğunu kaydetti.

Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’ın Rusya uçaklarına hava sahasını kapatmak konusunda ihtiyatlı olduğunu AB’ye bildirdiğini söylediğini belirten gazete, esas çekincenin, hava sahasını kapatmayan Türkiye’nin uçuşları KKTC’ye kanalize ederek Ercan Havalimanı’nın dolaylı olarak tanınmasını sağlama olasılığı olduğunu belirtti.

Habere göre Anastasiadis, Rusya aleyhindeki yaptırımlar nedeniyle Güney Kıbrıs’ın ne gibi ekonomik sonuçlar yaşayabileceği konusunda araştırma yapılması gerektiğini de dile getirirken, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’dan gelen iki çocuğun Makarios Hastanesi’nde göreceği tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanacağı bilgisini verdi.

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun toplantıda söz alarak, Anastasiadis’ten Ukrayna krizinin sonuçlarının irdelenmesi için toplantı yapılmasını talep ettiğini ve Rusya’nın Ercan Havalimanı’na uçuş yapma olasılığı bulunup bulunmadığı sorusunu yönelttiğini; Anastasiadis’in de siyasi parti liderleriyle tüm müdahil yetkililerin katılacağı bir toplantı yapmak niyetinde olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise, Anastasiadis’in Ukrayna kriziyle ilgili toplantı yapma niyetinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, yaptırımların açıklanmasının ertesi günü bunlardan nasıl kaçabileceklerini tartışmanın yanlış olacağını ve ülke için kötü bir izlenim oluşmamasının önemli olduğunu söyledi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Ukrayna’daki savaşın sonuçlarıyla ilgili özel bir toplantı yapılması konusunda kendisinin de taraftar olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın hizmet ve turizm sektöründe büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini kaydetti.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Haralambos Theopemptu da, Ukrayna krizi için toplantı yapılmasının gerekliliğini vurgulayarak, AB’nin şu anda enerji açısından zor durumda olduğunu dile getirdi.

Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM ise, Rusya aleyhinde uygulanan tedbirlerin Türkiye aleyhinde de uygulanması gerektiğini belirtti.

“GÜVEN YARATICI ÖNLEMLER ORTAMIN DEĞİŞMESİNE YÖNELİK GİRİŞİM”

Gazete devamla, her ne kadar 3 saat süren toplantıdaki ilk konu Ukrayna olsa da, önemli bir kısmında da Rum tarafının önerdiği Güven Yaratıcı Önlemler konusunun görüşüldüğünü yazdı.

Anastasiadis’in, başta eski Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e Türkiye aleyhinde yaptırım uygulanmasını önerdiğini söylediğini kaydeden gazete, yaptırımlarla ilgili sorunun, Güney Kıbrıs Maraş ile ilgili kararların ve egemenlik haklarının ihlal edildiğini ispatladığı halde, Avrupalıların bunu dinlememesi ve Maraş ile ilgili ifadenin de kararlara zorla girmesi olduğunu belirtti.

Gazete, Güven Yaratıcı Önlemler’in diyaloğun yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununda farklı bir hava oluşması için yapılmış bir girişim olduğunu ve Anastasiadis’in 24 Mart’taki Avrupa Konseyi toplantısında önerilerini dile getirmeyi istediğini yazdı.

Habere göre, Papadopulos’un toplantıda GYÖ’lerin işe yaramaması halinde B planı olup olmadığını sorması üzerine, Anastasiadis yaptırımlar politikasından vazgeçmediklerini ve bununla birlikte Türkiye’yi zora sokacak bazı inisiyatifler alınması gerektiğini söyledi.

DİPA Başkanı Marios Karoyan’ın, GYÖ’lerin çözümün yerine geçmesi tehlikesi bulunduğuna işaret ettiğini kaydeden gazete, EDEK’in de Türkiye’nin kazanç elde etmeyeceği tedbirleri kabul etmesinin de mümkün olmadığını söylediğini yazdı.

PELEKANOS: “GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİZ”

Habere göre Ulusal Konsey toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Hükümet’in Ukrayna kriziyle ilgili gelişmeleri, olayları doğru değerlendirebilmek ve gerekli tedbirleri alabilmek maksadıyla yakinen izlediğini söyledi.

Pelekanos, Anastasiadis’in toplantıda GYÖ’lerle ilgili bilgilendirme yaptığını ve Ukrayna’daki savaşın siyasi, jeopolitik ve ekonomik etkilerinin ele alındığını ifade etti.

GYÖ’lerle ilgili önerilerin amacının, karşılıklı faydanın ötesinde müzakere sürecinin yeniden başlaması olduğuna vurgu yapan Pelekanos, siyasi parti liderlerinin de bu konudaki görüşlerini toplantıda dile getirdiklerini belirtti.

Haravgi gazetesi ise, Anastasiadis’in GYÖ’lerle ilgili önerisinin yalnızca DİSİ Başkanı Averof Neofitu tarafından desteklendiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, her partinin kendi çekincelerini dile getirdiğini ve Stefanu’nun, bu önerilerin eski Rum Yönetimi Başkanı Glafkos Klerides tarafından da denenip, hukuki ve siyasi tehlikeler içermesinden dolayı başarısız olduğunu anımsattığını kaydetti.

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04/03/2022 14:46