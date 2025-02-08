Güney Kıbrıs son beş yılda 3 bin 844 kişiye vatandaşlık verdi

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu son beş yılda 3 bin 844 yabancıya vatandaşlık verildiğini açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre Yoannu, DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu’nun sorusu üzerine yaptığı açıklamada vatandaş yapılan 3 bin 844 yabancıdan bin 41’inin Rus, 733’ünün Çin, 160’ının Ukrayna, 116’sının Lübnan, 62’sinin Ürdün, 55’inin Suudi Arabistan ve geriye kalanlarının da diğer ülke vatandaşı olduğunu kaydetti.

Aynı dönemde 3 bin 475 yabancının vatandaşlık başvurusunun reddedildiğini, 5 bin 366 başvurunun ise beklemede olduğunu kaydeden Yoannu vatandaşlık verilen yabancıların aile bireyi olan 318 kişiye, çalışan 294 kişiye, 259 göç izni sahibine, 234 yabancı şirket çalışanına, 127 uluslararası koruma statüsü sahibine, 68 ziyaretçiye, 41 üniversite öğrencisi-araştırmacıya, 32 uzun süreli ikamet ve diğer çeşitli statü sahiplerine ikamet izni verildiğini belirtti.