Güney Kıbrıs susuzluk sorununa çare arıyor

 Güney Kıbrıs'ta Tarım Bakanlığı, ülkede yaz aylarında yaşanması muhtemel su sorununa çözüm arıyor.

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28/01/2025

Güney Kıbrıs susuzluk sorununa çare arıyor

 Güney Kıbrıs'ta Tarım Bakanlığı, ülkede yaz aylarında yaşanması muhtemel su sorununa çözüm arıyor.

Fileleftheros gazetesi manşete çektiği haberinde, Kıbrıs’ta son yıllarda yaşanan kuraklık ve Güney Kıbrıs’ın su kaynaklarında yüzde 25’lik bir azalma gerçekleşmesi sebebiyle Tarım Bakanlığı’nın tuzlu su arıtma tesislerinden hizmet alma girişimi başlattığını yazdı.

Gazete, Su Dairesi’nin kara ve yüzer su arıtma tesisleri konusunu incelemeye aldığını ve kamuoyuna yaptığı duyuruyla, bu tür hizmetleri sağlayabileceklerden, ilgili yasalar çerçevesinde başvuru yapmalarını istediğini aktardı.

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TAGS: Güney Kıbrıs, susuzluk sorunu, haber
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