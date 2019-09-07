Güney Kıbrıs, takvimli ve kısıtlı zamanlı görüşme sürecine yeşil ışık yakmadı

BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Referans kavramlarını Oluşturma çabası takvime ve zaman kısıtlamasına takıldı.

Rum liderliği, takvimli ve kısıtlı zamanlı olacak görüşme sürecine yeşil ışık yakmadı.

Rum liderliğinin bu tavrı Jane Holl Lute’un müzakereler için çabalarını sonuçsuz bıraktı.

Elde edilen bilgiye göre, Rum tarafının daha önce taraflar arasında varılan yakınlaşmalarının tümüne sıcak bakmadığı öğrenildi.

Lute’un adadaki temasları hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bilgi verecek.

Antonio Guterres’in ise Kıbrıs konusunda nasıl bir yöntem izleyeceğine karar vermesi bekleniyor.

Lute, temaslarını tamamlamasının ardından New York’a gitmek üzeri dün gece saat 20.00’de adadan ayrılmıştı.

Lute , Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile altı kez ayrı ayrı görüşmüştü.