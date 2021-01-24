Güney Kıbrıs tedbirlerin gevşetilmesine hazırlanıyor

Güney Kıbrıs’ta düşüşe geçen günlük Covid-19 vakalarının ardından hükümet, yürürlükte olan tedbirlerin gevşetilmesi için hazırlıklara başladı.

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24/01/2021

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Güney Kıbrıs tedbirlerin gevşetilmesine hazırlanıyor

Cyprus Mail’da yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’e geçen senenin Mayıs ayında yürürlüğe giren tedbirlerin 31 Ocak 2021’de tekrar uygulanması teklifinde bulundu. Buna göre toplu buluşma yasağının sürmesiyle birlikte okulların ilkokullardan başlayarak açılması konuşulurken, alışveriş merkezlerinin açılması da gündemde. 

Cyprus Mail’daki habere göre Rum Bilim Kurulu’nun yapmış olduğu teklifin yürürlüğe girmesi için Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak karar beklenirken, bu kararın 27 Ocak Çarşamba günü yapılacak toplantının ardından kesinleşeceği öne sürülüyor.

24/01/2021 14:34
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TAGS: Güney kıbrıs, koronavirüs, dikey artış, alrm, haberkıbrıs,
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