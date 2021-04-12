Güney Kıbrıs Test Oranında AB Sıralamasında Birinci Sırada

Güney Kıbrıs, AB ülkeleri arasında koronavirüs testi sıralamasında birinci sırada yer aldı.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Korona virüs vakalarının tespit edilmesi amacıyla uygulanan test sayısında, diğer AB ülkeleri arasında birinci sırada olduğunu duyurduğunu aktardı.

Haberde, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) son 14 günlük verilerine göre, Güney Kıbrıs, her 100 bin kişiye 40 bin 958 test gerçekleştirerek ilk sırada yer alırken, pozitiflik oranı bakımından ise (yüzde 0,8) en düşük ikinci ülke konumunda yer aldı.

Güney Kıbrıs’ın her 100 bin kişilik nüfusta 20,3 oranıyla en düşük ölüm oranına sahip AB üyesi ülkeler arasında da yer aldığını aktaran gazete, ayrıca 80 yaş üzeri yaşlı nüfusun yüzde 82’sinin aşılanmasıyla AB’nin öngördüğü hedefin de aşıldığını vurguladı.

Güney Kıbrıs’ta 10 Nisan tarihine kadar ilk doz aşı olanların sayısının 133 bin 49, ikinci doz aşısını tamamlayanların sayısının ise 52 bin 292’ye yükseldiği belirtilen haberde, AstraZeneca, Moderna ve Pfizer marka aşıların yanı sıra önümüzdeki haftadan itibaren Johnson&Johnson şirketinin Janssen aşısının da yapılmaya başlanmasının beklendiği ifade edildi.

470 YENİ VAKA

Gazete bir diğer haberinde ise, dün gerçekleştirilen 55 bin 096 test sonucunda 470 yeni vaka tespit edildiğini, bulaş oranının ise yüzde 0,85 olduğunu aktardı.

Toplam vaka sayısı 51 bin 505, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 272 olurken, hastanede tedavi gören 225 hastanın 57’sinin durumunun ağır olduğu, bu 57 kişiden 31’inin ise solunum cihazına bağlı bulunduğu bildirildi.

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12/04/2021 13:46