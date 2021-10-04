Güney Kıbrıs, tüm uyarılara rağmen Doğu Akdeniz’de keşfe başladı. “Nautical Geo” adlı gemi Limasol kentinin güneyinde deniz tabanında ultrason araştırmasına başladı.

Gemi, zeminin İsrail ve Kıbrıs’tan Girit’e bir doğalgaz boru hattı inşasına uygun olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan Güney Kıbrıs Rum yönetiminin resmi radyo kanalından yapılan açıklamada Türkiye’nin yaptığı açıklamaların uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğu savunuldu. Doğu Akdeniz’de geçen yıllarda zengin doğal gaz rezervleri keşfeden İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ile birlikte bir boru hattı inşa etmeyi planlıyor.

BRTK

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04/10/2021 10:09