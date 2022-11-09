Güney Kıbrıs Turizm Müsteşarı Perdios: ABD piyasasına açılım, Ürdün ile ortak paket iş birliği

Güney Kıbrıs Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, ilk kez ABD turizm piyasasına açılmalarının söz konusu olduğunu, Ürdün ile de dış piyasalarda ortak turistik paket satışında işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Alithia’nın haberine göre Dünya Turizm Fuarı için gittiği Londra’da Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Perdios, 2022 sezonunu çok iyi geçirdiklerini, daha büyük beklentileri olan 2023 sezonu için de yeni faaliyetlerde bulunacaklarını açıkladı.

Perdios, 2019’da İngiltere’den yurt dışına seyahat eden yolcuların yüzde 90’ının Güney Kıbrıs’a gittiğini, 2023’te bu oranı yakalamayı beklediklerini anlattı.

Londra Belediyesi’nde Ürdün ile turizm iş birliklerini resmîleştirdiklerini belirterek, bu çerçevede yurt dışına ortak turistik paket satmayı planladıklarını kaydeden Perdios, Ocak ayında da ABD’ye gideceğini açıkladı.

Perdios, “Bizim hedefimiz, özellikle ABD olmak üzere, uzak destinasyonlar. Ocak ayında Turizm Müsteşarlığı olarak, ilk adımı orada, yerinde atmak üzere ilk kez ABD’ye giderek ABD piyasası açılımında işleri yoluna koymak için New York ve Washington’da etkinlikler düzenleyecek ve havayolu şirketleriyle görüşeceğiz” dedi.

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09/11/2022 11:06