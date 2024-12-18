Güney Kıbrıs Turizmi 2024'te Rekor Kırdı

Güney Kıbrıs turizmi, Ocak-Ekim 2024 döneminde rekor seviyelere ulaştı. Güney Kıbrıs İstatistik Kurumu’ndan alınan verilere göre, ilk 10 ayda adaya toplam 3.727.196 turist giriş yaptı. Bu turistlerin önemli bir kısmını İngiltere’den gelen ziyaretçiler oluşturdu. İngiliz turist sayısı 1.295.535 kişi olurken, bu rakam toplam turistlerin %34,75’ine tekabül etti.

Ekim 2024’te Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin büyük bir çoğunluğu tatil amacıyla adayı tercih etti. Verilere göre turistlerin %79,9’u tatil, %11,9’u arkadaş ve akraba ziyareti, %8,1’i ise iş amacıyla Güney Kıbrıs’a geldi.

Ekonomik Katkılar Artıyor

Turizm gelirleri 2024 yılında önemli bir artış gösterdi. İlk 9 ayda elde edilen toplam gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 119,8 milyon Euro artışla 2.575,9 milyar Euro’ya ulaştı. Eylül ayında ise 509.463 turistin adayı ziyaret etmesiyle sadece bir ayda 454,1 milyon Euro gelir elde edildi.

Ziyaretçi Davranışları

Eylül ayında gelen turistlerin kişi başına ortalama kalış süresi 9 gün olarak hesaplanırken, kişi başı harcama tutarı 891,29 Euro’ya ulaştı. Turist başına günlük harcama miktarı ise 99,03 Euro olarak kaydedildi.

Turizmde İstikrar ve Büyüme

Güney Kıbrıs, 2024 yılında turizm sektöründe sergilediği performansla ekonomik kalkınmasını desteklemeye devam ediyor. Tatil destinasyonu olarak tercih edilen ada, hem İngiliz hem de diğer turistler için cazibesini koruyor. Sektördeki büyümenin gelecek yıllarda da devam etmesi bekleniyor.