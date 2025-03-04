Güney Kıbrıs Turizminde 2024 Rakamları Açıklandı: 4 Milyon Turist, 3.2 Milyar Euro Gelir

Güney Kıbrıs’ın 2024 yılı turizm istatistikleri açıklandı. Ocak-Aralık 2024 döneminde ülkeye gelen toplam turist sayısı 4.040.200 olurken, turizm gelirleri 3.209,4 milyar Euro’ya ulaştı.

İngilizler İlk Sırada

Güney Kıbrıs’a gelen turistler arasında İngilizler önemli bir paya sahip oldu. Yıl boyunca adaya seyahat eden İngiliz turist sayısı 1.373.634 olarak kaydedildi. Bu rakam, toplam turist sayısının %34’ünü oluşturuyor.

Aralık Ayı Verileri

Aralık 2024’te Güney Kıbrıs’ı 133.063 kişi ziyaret etti ve turizm geliri 86.9 milyon Euro olarak hesaplandı. Aralık ayında gelen turistlerin %49.6’sı tatil amacıyla, %37.5’i arkadaş ve akraba ziyareti için, %12.7’si ise iş amaçlı seyahat etti.

Turist Harcamaları ve Konaklama Süresi

Aralık ayında turistlerin kişi başına ortalama konaklama süresi 8.5 gün oldu. Bu süre içinde kişi başına düşen ortalama harcama tutarı 653.27 Euro olarak hesaplanırken, ziyaretçi başına düşen harcama miktarı 76.86 Euro seviyesinde gerçekleşti.

Genel olarak 2024 yılı boyunca Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin kişi başı ortalama konaklama süresi 8.4 gün olurken, kişi başı harcama 730.52 Euro olarak belirlendi. Ziyaretçi başına düşen ortalama harcama miktarı ise 86.51 Euro olarak kaydedildi.

Turizm sektöründen gelen bu veriler, Güney Kıbrıs’ın turizm potansiyelinin sürdüğünü ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını ortaya koyuyor.