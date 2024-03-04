Güney Kıbrıs Türkiye’nin Navtex’ine karşılık verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti deniz bölgesi” için yayımladığı Navtex’e karşılık hemen, kendi Navtex’lerini yayımladıklarını söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Hristodulidis, Türkiye’nin Navtex yayımlamasının, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasına katkı koymadığını ifade ederek, bu Navtex’in “yasa dışı” olduğunu öne sürdü.

Gazete, Türkiye’nin Navtex’ine göre, “Bilim 2” adlı gemiyle 5-15 Mart tarihleri arasında “Kıbrıs kıyılarının kuzeyinde” bilimsel araştırmalar yapılacağını kaydederken, Hristodulidis’in, bu bölgenin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetki alanı içerisinde olduğunu” iddia ederek, daima bu çerçeve içinde hareket ettiklerini söylediğini yazdı.