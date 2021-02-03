Güney Kıbrıs ülkeye gelişlerle ilgili yeni düzenlemeler yaptı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kategori A ve B ülkelerinden gelenler için kendi kendine tecrit kararı aldı

Rum Bakanlar Kurulu, Kıbrıs'a gelen A ve B kategorisi ülkelerinden gelen tüm yolcuların 72 saat boyunca kendi kendilerini izole etmeleri ve bundan sonraki 72 saat içinde bir PCR testi yaptırmaları gerektiğine karar verdi.

Rastgele havalimanı testleri de devam edecek. Şimdiye kadar, A kategorisi ülkelerinde herhangi bir kısıtlama yoktu.

Cyprus Mail'in haberine göre kalkış ülkesi ne olursa olsun tüm yolcular, CyprusFlightPass'ı çevrimiçi olarak doldurmalıdır.

Kabine, ek adımların turizme yeniden açılmak için alınan tedbirleri güçlendireceğini söyledi.

Değişiklik 6 Şubat Cumartesi günü yapılacak. 72 saatlik varıştan sonra yapılan PCR testinin maliyeti yolcu tarafından karşılanacaktır.

Karar, SARS-CoV-2 virüsünün yeni varyantlarının artan bulaşabilirliği ve agresif yayılmasına ilişkin uluslararası verileri ve aynı zamanda AB'nin birkaç üye ülkesinde tespit edilmelerinin Avrupa düzeyinde neden olduğu güçlü endişeleri de dikkate aldı.

Yapılan açıklamada, "Bugün alınan karar, ECDC'nin tavsiyeleri doğrultusunda, virüs mutasyonlarının etkileri bilimsel olarak değerlendirilene kadar toplumda yeni türlerin yayılmasını kontrol etme çabalarını güçlendiriyor" denildi.

Ülke kategorileri en son 16 Ocak'ta aşağıdaki şekilde revize edildi:

Kategori A - Bu aşamada düşük riskli ülkeler

Üçüncü Ülkeler: 1) Avustralya, 2) Yeni Zelanda, 3) Singapur, 4) Tayland

Kategori B

Avrupa Birliği Üye Devletleri: 1) Almanya, 2) Yunanistan, 3) Finlandiya

Schengen Bölgesi Üyeleri: 1) İzlanda, 2) Norveç

Üçüncü Ülkeler: 1) Japonya, 2) Çin (Hong Kong ve Makao dahil), 3) Güney Kore, 4) Ruanda

Kategori C - Kategori A ve B'ye kıyasla riski yüksek olan ülkeler Bu ülkelerle ilgili kabine kararında hiçbir şey değişmedi

Avrupa Birliği Üye Devletleri: 1) Avusturya, 2) Belçika, 3) Bulgaristan, 4) Fransa, 5) Danimarka, 6) Estonya, 7) İrlanda, 8) İspanya, 9) İtalya, 10) Hırvatistan, 11) Letonya , 12) Litvanya, 13) Lüksemburg, 14) Malta, 15) Hollanda, 16) Macaristan, 17) Polonya, 18) Portekiz, 19) Romanya, 20) Slovakya, 21) Slovenya, 22) İsveç, 23) Çek Cumhuriyeti

Birleşik Krallık

Küçük eyaletler: 1) Andorra, 2) Monako, 3) Vatikan Şehri, 4) San Marino

Schengen Bölgesi Üyeleri: 1) İsviçre, 2) Lihtenştayn

Üçüncü Ülkeler: 1) Cezayir, 2) Fas, 3) Karadağ, 4) Sırbistan, 5) Uruguay

Kategori C ülkelerinden girişlere, yalnızca Kıbrıs'a varışlarında Covid-19 testine girip girmemeyi seçme olanağına sahip olan belirli vatandaş kategorileri (özellikle Kıbrıslılar ve Kıbrıs'ta ikamet edenler) için izin verilir veya yanlarında 72 saatten eski olmayan negatif bir RT-PCR test sertifikası olmalıdır . Kategori C ülkelerinden gelen kişilerin de varışlarından sonra 14 gün boyunca kendi kendilerini izole etmeleri gerekir. Ayrıca, kendi izolasyonlarının sona ermesinden 48 saat önce bir PCR koronavirüs testi yaptırmaları zorunludur.

Bu habere tepkiniz:



03/02/2021 13:39