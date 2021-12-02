Güney Kıbrıs, Ürdün ve Yunanistan savunma bakanları bir araya geldi

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02/12/2021

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Güney Kıbrıs, Ürdün ve Yunanistan savunma bakanları bir araya geldi

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün Savunma Bakanları dün Güney Kıbrıs’ta bir araya gelerek savunma ve güvenlik alanında iş birliği konularını ele aldı.

Alithia gazetesi, Rum, Yunan ve Ürdünlü Savunma Bakanları Haralambos Petridis, Nikos Panayotopulos ve Yousef Al Hnaity’nin dün “Savunma Bakanları Düzeyinde 1’inci Kıbrıs-Yunanistan Ürdün Üçlü Görüşmesi” çerçevesinde Güney Lefkoşa’da bir araya geldiklerini yazdı.

Habere göre Rum Savunma Bakanı Petridis, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, üç ülkenin savunma ve güvenlik konularında iş birliğini daha da geliştireceğini ifade etti.

Petridis görüşmede, her iki alanda mevcut iş birliğinin nasıl daha da geliştirilebileceğini ele aldıklarını sözlerine ekledi.

02/12/2021 11:58
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